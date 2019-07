Da Firenze - Non si sblocca la questione Veretout: sabato andrà in ritiro con la Fiorentina

L'edizione odierna fiorentina di Repubblica scrive sul futuro di Veretout: "Il vertice, durato quasi due ore e andato in scena in un noto hotel del centro, è servito per fissare il prezzo del cartellino di Veretout e capire le reali intenzioni del club giallorosso. I viola non vogliono scendere sotto i 25 milioni e il concetto, ribadito anche al Milan incontrato nei giorni scorsi, vale ovviamente anche per il Napoli. Tutte società interessate al francese: una piccola asta dalla quale la Fiorentina punta soltanto a monetizzare, senza inserire nella trattativa eventuali contropartite tecniche. Veretout, comunque, ha già le valigie in mano anche se sabato inizierà il ritiro di Moena. La Roma ha deciso di puntare fortemente su di lui: ha proposto un contratto da 3 milioni al giocatore ( l’ingaggio più alto rispetto alla concorrenza) ma resta la distanza tra domanda e offerta con la Fiorentina che vorrebbe soltanto cash per far partire il francese. I giallorossi hanno provato a inserire il cartellino di Defrel, ma il suo nome non scalda più di tanto la dirigenza della Fiorentina"