Da Firenze - Niente Comuzzo, la Fiorentina ha comunicato al giocatore la volontà di non cederlo al Napoli

Era la notizia che tutti attendevano e ora è arrivata: Pietro Comuzzo resta alla Fiorentina. Niente da fare dunque per il Napoli che negli scorsi giorni ha alzato il pressing sul difensore classe 2005 e sul club viola per provare a strappare il talento messosi in mostra in questa prima parte di stagione e schierato da Palladino anche nel secondo tempo della vittoria contro il Genoa. Nonostante i circa 35 milioni messi sul piatto dal club di De Laurentiis, la Fiorentina ha declinato le proposte. Lo riporta il TgR Rai Toscana.

La decisione della Fiorentina - come raccolto da Firenzeviola - arrivata grazie alla ferma volontà del presidente Rocco Commisso, è stata comunicata definitivamente negli scorsi minuti al giocatore che non ha mai forzato la cessione e anzi si è allenato sempre come se non ci fosse alcun interesse dalla Campania per lui. Comuzzo resta a Firenze almeno fino al termine della stagione.