Da Firenze - Il Napoli ha messo nel mirino Castrovilli e Milenkovic: i dettagli

Calciomercato - Il Napoli ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli, secondo quanto riferito da Firenzeviola.it. Due operazioni di mercato non semplici da mettere a segno.

Nikola Milenkovic potrebbe essere il sostituto del partente Kim, destinzaione Bayern Monaco. Con l'incasso della cessione del difensore coreano, il portale sostiene che De Laurentiis potrebbe l'assalto ai due calciatori della Fiorentina.

Col rinnovo di Zielinski in altomare Castrovilli potrebbe rappresentare una valida alternativa. Proprio come il centrocampista polacco, ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Anche il questo caso il rinnovo col club viola non sembra sbloccarsi.

Trattive in entrambi i casi non semplici ma resta da registrare l'interesse del Napoli.