Calciomercato Napoli - Come svelato da Empoli, è fatta per l'accordo totale per il ritorno di Luperto dal Napoli all'Empoli a titolo definitivo. Il calciatore è pronto ad una nuova esperienza in Toscana. A scriverlo è PianetaEmpoli.it, secondo cui il centrale classe '96 non viene ancora ufficializzato dal sodalizio toscano perché ci sono stati dei rallentamenti dovuti ad aspetti che non riguardano direttamente il giocatore. Resta, però, l'intesa. E nei prossimi giorni è atteso un comunicato.