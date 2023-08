Da Eindhoven: possibile scambio Lozano-Bakayoko tra Napoli e PSV! Asse caldo, le ultime

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano al PSV, arrivano ulteriori aggiornamenti dall’Olanda e anche piuttosto clamorosi. Come infatti svela Eindhovens Dagblad, il giornale della città nonché il più vicino al club biancorosso, la fumata bianca potrebbe esserci tramite uno scambio di giocatori tra le due società.

Mercato Napoli, possibile scambio Lozano-Bakayoko

Mentre il messicano approderebbe in Olanda per un ritorno, dall’altra parte potrebbe fare percorso inverso Johan Bakayoko monitorato dalla società partenopea già da un po’. Possibile scambio - confermano i colleghi - anche perché il Napoli avrebbe fatto sapere che stava preparando un'offerta per il giocatore. Bisognerà trovare però la quadra poiché il PSV valuta Bakayoko tra i 30 e i 35 milioni di euro.