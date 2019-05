Da Bari - La SSC Napoli potrebbe rinforzare la seconda squadra dei De Laurentiis: pronta la conferma di Marfella, nel mirino anche Ciciretti

Dopo la vittoria nel Girone I di Serie D, il Bari dei De Laurentiis lavora per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Il portale TuttoBari.com riporta alcune probabili trattative che interesserebbero anche la SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dando per buono Davide Marfella anche il prossimo anno (ma arriverà pure un altro portiere), per quanto riguarda i ruoli di movimento sono davvero tantissimi già i giocatori accostati al Bari.

Per quel che riguarda il centrocampo, in particolare la trequarti, piacerebbe certo, e non poco, Amato Ciciretti. Il trequartista, e all'occorrenza esterno, romano di 23 anni è attualmente di proprietà del Napoli. Appena tornato da un prestito all'Ascoli, è stato sicuramente l'assoluto protagonista della prima storica promozione del Benevento in massima serie. Dotato di grandissime qualità tecniche e di corsa, aggiungerebbe davvero tanta qualità al centrocampo del Bari, rappresentando una più che valida alternativa al capitano Ciccio Brienza, la cui partecipazione alla prossima stagione non è sicura".