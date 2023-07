Da Barcellona - Napoli pronto a pagare la clausola di Dembélé, la risposta dell'esterno francese

Calciomercato Napoli - Il Barcellona è consapevole di dover fare operazioni per rafforzare la squadra oltre all'annuncio ufficiale di Vitor Roque o agli acquisti già annunciati di Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez. Ne parlano i colleghi catalani di El Nacional: Xavi ha le idee chiare sui suoi calciatori intoccabili e Ousmane Dembélé è uno di loro.

Napoli su Dembélé?

L'avventura di Dembélé al Barça, che si sta dirigendo verso la sua settima stagione, ha vissuto di tutto. Il Camp Nou lo ha considerato un traditore quando sembrava che sarebbe partito senza contratto la scorsa estate e, sulla base di grandi prestazioni, lo ha graziato, plaudendo al cambio di atteggiamento del francese, che si rinnova e si adatta alle difficoltà finanziarie del club.

L'handicap degli infortuni ha però sporcato la sua evoluzione e, nonostante l'esterno francese sia di altissimo livello, un lungo infortunio tra i mesi di gennaio e aprile di questo 2023 lo ha lasciato senza giocare per un totale di 17 partite. Questa volta è uno dei candidati alla carica di capitano dopo la partenza di Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba. Il suo apporto all'interno dello spogliatoio è cresciuto in maniera esponenziale e il suo rapporto con i giovani è molto stretto e, quindi, gli facilita molto l'adattamento alla prima squadra.

Nonostante regni l'armonia in can Barça con un Dembélé vicinissimo al rinnovo, il Napoli, che potrebbe perdere il proprio cannoniere, Victor Osimhen, secondo El Nacional sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria, che siano 50 o 100 milioni del '7' blaugrana in caso di entrata di denaro con la cessione del nigeriano. A giudicare dal suo atteggiamento finora, la risposta di Dembélé a un cambio di scenario sarebbe tuttavia negativa.