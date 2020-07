D'Ippolito: "Osimhen buon giocatore, l'importante è aver trovato l'accordo col Lille"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Vincenzo D’Ippolito, procuratore

“Quando ci sono partite così ravvicinate il turnover è d’obbligo. La preparazione fisica non è eccelsa perché giocando sempre non ci si allena quasi mai, ma il Napoli ha la potenzialità per far giocare tutta la rosa. Nunez è un giocatore di grande valore. Brian Rodriguez invece è l’ultimo campionino uscito dall’Uruguay, ma da quello che so, è seguito da tanti club non solo dal Napoli. Osimhen? Non conosco bene la situazione del ragazzo e dei procuratori, ma le guerre tra addetti ai lavori ci sono sempre state. La cosa importante è aver trovato l’accordo con il Lille, poi De Laurentiis è bravissimo a trattare e se vuole Osimhen, il problema procuratore si può risolvere. Il ragazzo l’ho visto giocare, mi sembra un buon giocatore, ma non lo conosco dal punto di vista mentale”.