D'Amico: "Insigne era l'obiettivo principale del Toronto! Altre squadre interessate? Non so, ma difficilmente avrebbero potuto competere"

Andrea D'Amico, intermediario della trattativa che ha portato Lorenzo Insigne a firmare per il Toronto, ha raccontato alcuni particolari dell'operazione:

"Il club aveva diversi obiettivi, ma Lorenzo era quello principale. Per il suo ruolo, le sue qualità e per aver vinto l'Europeo con l'Italia. Non c'è mai stato un momento nel quale ho pensato che saltasse tutto. Siamo sempre stati fiduciosi e ottimisti sull'esito positivo della trattativa. Non so se ci fossero anche altre squadre interessate ad Insigne, ma il Toronto è un club così importante che difficilmente avrebbero potuto competere".