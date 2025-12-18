Curva A e Curva B contro le trasferte vietate: pronta la protesta dal sindaco Manfredi, il volantino | FOTO

Ultime notizie Napoli - Il tifo organizzato del Napoli prepara la protesta contro i divieti di trasferta inflitti ai residenti in Campania nella stagione in corso. Gli ultras protesteranno contro il divieto di viaggiare. Ad annunciarlo sono le due curve dello stadio Maradona di Fuorigrotta: Curva A e Curva B hanno diramato un volantino a firma congiunta.

"Sei napoletano? L’ennesimo divieto senza senso, manifesta il tuo dissenso! Due trasferte in un anno soltanto perché campano. Basta!!! Vieni con noi dal Sindaco. Al primo cittadino chiederemo con urgenza il cambio di residenza! Popolo napoletano, tutti a Cremona. Appuntamento il giorno 22 dicembre alle ore 13:00 a Largo Berlinguer (Via Toledo), Napoli. Curva A - Curva B".