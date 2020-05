Cronache di Napoli - Rinnovo per Di Lorenzo: il terzino avrà un consistente aumento sull'ingaggio, le cifre

Calciomercato Napoli - L’esterno destro del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo è diventato papà per la prima volta dopo che la compagna Clarissa ha dato alla luce una splendida bambina. Come racconta Cronache di Napoli, il momento ottimo per Di Lorenzo non finisce qui:

“Dopo la fine dell'emergenza Di Lorenzo è pronto a firmare il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, fino al 2025 con un consistente aumento sull'ingaggio, che oggi è di 1,2 milioni lordi a stagione, portandolo sino a 2 più bonus. È la conferma per un calciatore che ha conquistato tutti: da Ancelotti a Gattuso, nessuno ha saputo a rinunciare a Di Lorenzo”