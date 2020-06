Cronache di Napoli - Rinnovo Callejon, un intervento diretto di De Laurentiis potrebbe cambiare la situazione

Calciomercato Napoli - Se Milik rischia di salutare il Napoli a fine stagione, Callejon potrebbe addirittura farlo prima del 30 giugno secondo Cronache di Napoli:

"Tra il calciatore e il Napoli non c'è accordo sul rinnovo da dicembre, ci sono delle spagnole che hanno fatto dei sondaggi, ma non c'è nessun contratto firmato. Il 30 giugno scade il contratto e Callejon non ha ancora firmato la proroga per giocare sino ad agosto. Un intervento diretto di De Laurentiis potrebbe cambiare la situazione ma ad oggi il rischio che Callejon possa andarseane a fine giugno è concreto"