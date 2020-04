Cronache di Napoli - Insigne si affiderà a Pisacane e Pastorello come consulenti esterni, tratteranno loro il rinnovo sino al 2025

Calciomercato Napoli - Il divorzio da Mino Raiola apre scenari tinti d'azzurro per l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Vincenzo Pisacane, agente e collaboratore di Federico Pastorello, è amico della famiglia Insigne, in ottimi rapporti con Lorenzo e con papà Carmine. Dunque, almeno inizialmente potrebbe assistere Insigne da consulente esterno, rappresentare cioè il capitano del Napoli solo quando c' è da negoziare qualcosa. Sul tavolo un prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2022, al 2025, con un ritocco ulteriore sull' ingaggio da 4,5 milioni che lo porterebbe a sfiorare i 6 milioni di Koulibaly, a oggi il più pagato della rosa del Napoli"