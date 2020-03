Cronache di Napoli - Il Real Madrid apre alla cessione di Jovic, ma i primi contatti non sono stati positivi: i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Il Real Madrid apre alla cessione di Luka Jovic, attaccante serbo nel mirino del Napoli per la prossima estate. Lo afferma l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Acquistato per raccogliere l'eredità di Benzema, non ha mantenuto le aspettative. In più gli ultimi eventi, con Jovic che ha violato la quarantena in Spagna per tornare in Serbia, hanno spinto il Real a metterlo sul mercato. I primi contatti con la Spagna non sono stati positivi. Pagato 60 milioni, Jovic non lascia per meno di 50 e questo nonostante abbia messo insieme sinora solo 503 minuti e 2 reti. L’affare, dunque, è in salita”