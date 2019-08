Cronache di Napoli - Difficile che arrivino insieme Lozano e James al Napoli: l'uno escluderebbe l'altro

Secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli, solo uno tra Lozano e James vestirà l'azzurro: "Nella prossima settimana, a cavallo di Ferragosto, ci sarà un impulso significativo. Da quanto si apprende, pare che le possibilità di concludere un doppio colpo stiano diminuendo, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis cercherà di accontentare il tecnico Carlo Ancelotti che ha chiesto due pedine per rinforzare la linea avanzata. Nonostante nelle ultime ore siano spuntati i nomi di Everton, Neres e Zaha, gli obiettivi principali del Napoli restano James Rodriguez e Hirving Lozano. Al momento sono stati fatti passi in avanti soltanto per il messicano del Psv. Gli olandesi si sono rassegnati a perderlo, tant’è vero che dopo l’eliminazione dai preliminari di Champions, lo stanno preservando in campionato. Al Psv dovrebbero andare circa 40 milioni di euro. C’è da risolvere la grana dei diritti di immagine, ma la voglia di Napoli di Lozano, che ha dato il suo benestare agli azzurri da mesi, sarà decisiva nella buona riuscita della trattativa. Per quanto riguarda James Rodriguez, ci sono da segnalare le continue esclusioni del colombiano da parte di Zidane, che farà a meno del trequarista anche nell’amichevole col Salisburgo. Non c’è ancora intesa tra il Napoli e ilReal Madrid sulla formula del trasferimento. Azzurri e spagnoli si sono detti di pazientare. Ma una volta messe le mani su Lozano, è possibile che il Napoli decida di lasciar perdere. Ancelotti, però, insisterà sino alla fine".