Cronache di Napoli - Cosa fa Koulibaly? De Laurentiis gli ha promesso l'addio ma ad una condizione, altrimenti si parlerà di ritocco all'ingaggio

Calciomercato Napoli - Si apre uno spiraglio per la conferma di Kalidou Koulibaly? A 29 anni, il difensore è a un bivio: lasciare e fare il grande salto in una big oppure restare e chiudere di fatto in Italia la carriera, considerato che il suo contratto scade nel 2023. Ne parla Cronache di Napoli:

"Un’ipotesi che non era stata mai presa in considerazione ma che potrebbe concretizzarsi a sorpresa. Non è una novità che continui a piacere alle big d’Europa ma la realtà è che nessuna proposta concreta è arrivata a De Laurentiis. Il patron ha promesso che lo lascerà libero a condizione che arrivi l’offerta da 85 milioni in su.

La prossima settimana è atteso in Italia l'agente di Koulibaly: in programma c’è un incontro con De Laurentiis, ribadirà che è disposto a farlo partire ma solo per l’offerta giusta. Altrimenti si parlerà di conferma, magari con un ritocco sull’ingaggio"