Cronache di Napoli - Cala il gelo tra Callejon e il Napoli: José non ha gradito l'ultima offerta di rinnovo

Cala il gelo tra Callejon e il Napoli. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno, non ha gradito l'ultima offerta di rinnovo, come rafferma l'edizione odierna di Cronache di Napoli.

"Non ha gradito le condizioni al ribasso: un anno di contratto con opzione sul secondo legato alle presenze e stipendio da 3 milioni. Una proposta che stata percepita come una sorta di aut aut. Un atteggiamento che Callejon, legatissimo al Napoli e ai suoi tifosi, non ha gradito. L'incontro previsto tra le parti entro aprile potrebbe addirittura saltare. Quìlon non lo dice ma già da tempo sta lavorando ad una nuova sistemazione per Callejon. La priorità è tornare in Spagna e in questo senso il Valencia è soluzione più gradita rispetto ad esempio a Siviglia o Espanyol"