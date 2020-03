Cronache di Napoli - C'è un altro Napoli pronto per l'estate: undici nomi nella lista del ds Giuntoli

Ultimissime Napoli - C'è un altro Napoli pronto per l'estate. Una squadra 'parallela' a quella di Gattuso, composta da undici calciatori. Tanti sono i nomi segnati in rosso nella lista del direttore sportivo Giuntoli, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Al centro della difesa l'oggetto del desiderio resta Kumbulla del Verona, conteso anche dall'Inter. L' alternativa è Pezzella della Fiorentina. Per le fasce sono seguiti Tsimikas dell'Olympiacos e Barisic dei Rangers, cui va aggiunto Cucurella di proprietà del Barcellona ma che potrebbe essere riscattato dal Getafe. A centrocampo il sogno è Castrovilli della Fiorentina. L'alternativa è Pessina, che potrebbe rientrare nel dialogo ampio col Verona, club in cui gioca anche Faraoni. In attacco Belotti, pallino di De Laurentiis, che sarebbe pronto a inserire Petagna nell'affare. In alternativa Jovic del Real Madrid. Giuntoli monitora anche Boga del Sassuolo e Loren Moron del Betis”