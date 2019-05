Cronache di Napoli - Azzurri pronti a stravolgere il reparto terzini, in bilico anche Malcuit

CALCIOMERCATO NAPOLI - Nella prossima stagione gli azzurri stravolgeranno il parco esterni. Tra quelli presenti attualmente in organico, soltanto Faouzi Ghoulam è certo della permanenza all’ombra del Vesuvio nonostante nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro. Come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli, andranno via Hysaj e Mario Rui:

"In bilico anche Malcuit, visto che il Napoli ha praticamente definito l’acquisto diDi Lorenzo dall’Empoli per 10 milioni. Di Lorenzo, però, non sarà il solo esterno destro che rinnoverà il parco laterali. Infatti il Napoli intende mettere le mani anche su Trippier del Tottenham. Tornando alla fascia sinistra, dovrebbe fare compagnia a Ghoulam uno tra Castagne e Theo Hernandez. Al Napoli piacciono entrambi"