Cronache di Napoli: Aston Villa ed Everton hanno contattato l'agente di Callejon, Ancelotti ha grande stima di José

Calciomercato Napoli - Non ci sono solo club spagnoli (Valencia, Siviglia e Villarreal) per Callejon, sicuro di non rinnovare il suo contratto col Napoli come racconta Cronache di Napoli:

"Spuntano due piste che portano in Inghilterra. A contattare l'agente sono stati l'Aston Villa e l'Everton di Carlo Ancelotti, che ha grande stima del calciatore. Jose è combattuto: col gradimento pieno della famiglia, sarebbe rimasto ancora a Napoli ma l'accordo con De Laurentiis non si è trovato nè sulla durata del contratto nè sul bonus richiesto alla firma"