Cronache di Napoli - Addio Llorente? Il costo del contratto per il Napoli aumenterebbe del 25%

Ultime calciomercato Napoli. Nel restyling dell'attacco del Napoli non c'è spazio per Fernando Llorente, secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Llorente non rientra nei piani futuri del Napoli: ha ancora un altro anno di contratto col Napoli, operazione portata a termine sfruttando la possibilità che i giocatori stranieri di ritorno in Italia avessero una tassazione differente, agevolata. Questo, però, a condizione che a chi rientrava in Italia fosse garantito un contratto di almeno due anni. Perciò, se Llorente andasse via, il costo del suo contratto per la società aumenterebbe del 25%"