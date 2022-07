Manchester United, Ten Hag spegne i rumors: "Cristiano Ronaldo? Non è in vendita"

Notizie calciomercato. Erik ten Hag, nuovo allenatore del Manchester United, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma a Bangkok contro il Liverpool, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

L’ex tecnico dell’Ajax ha chiuso ad un possibile trasferimento, ribandendo come il portoghese non sia in vendita.

“Non è con noi per problemi personali. Stiamo pianificando la stagione con Ronaldo. Tutto qui. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Se vuole partire? Non me l’ha detto. Ho letto, ma come ti dico Ronaldo non è in vendita, fa parte dei nostri piani e vogliamo avere successo insieme“.