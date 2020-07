CorSport - Se davvero Milik dovesse finire alla Juve, il Napoli dovrebbe pretendere una contropartita tecnica importante

Ultime calcio -Domani al San Paolo andrà in scena l'incontro-scontro diretto tra il Napoli e la Roma, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche in tematica mercato:

"Cengiz Under è ritenuto estremamente interessante per la successione di Callejon, come nota è la predilezione nei confronti di Bernardeschi, contropartita tecnica ideale nell'affare che dovrebbe portare Milik alla Juve: se proprio Arek dovrà essere ceduto alla storica rivale sportiva dall'operazione bisognerà ricavare una contropartita a cinque stelle"