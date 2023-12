CorSport - Tris di nomi per la difesa del Napoli: Dragusin il preferito, un altro è un ex Juventus!

Calciomercato Napoli - C’è uno stato d’emergenza con il Monza che in difesa durerà a oltranza. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, tre nomi per la difesa

Come scrive il quotidiano, se il Genoa non avesse ambizioni inavvicinabili, ovvero 25 milioni di euro, il rumeno Radu Dragusin - 22 anni a febbraio - sarebbe il centrale preferito.

Così il Genoa, così anche in Germania, al Borussia Moenchengladbach, non la toccano piano per il giapponese Ko Itakura. Si osserva, inoltre, anche il turco ex Juventus e Atalanta Merih Demiral, in forza all’Al-Ahli.