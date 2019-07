CorSport - Tormento James, se De Laurentiis non cambia idea l'Atletico continuerà ad insistere

Al di là dei due nomi di cui ha dato novità l'edizione odierna del Corriere dello Sport - ovvero Mauro Icardi, attaccante argentino dell'Inter, e Nicolas Pepé, franco-ivoriano del Lille -, un aggiornamento merita anche la telenovela relativa al centrocampista offensivo colombiano del Real Madrid James Rodriguez. Vi proponiamo il focus del quotidiano sul mercato del Napoli.

"Un tormento: James Rodriguez è a Madrid in attesa di rispondere alla convocazione del Real Madrid per il ritiro in sede, in agenda lunedì, ma nel frattempo l’Atletico Madrid continua a insistere: se il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non modificherà le sue intenzioni di acquistarlo in prestito (con diritto di riscatto), il Cholo Simeone lo abbraccerà presto a patto di fare uscire Angel Correa"