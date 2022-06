CorSport - Svanberg rifiuta il rinnovo col Bologna: pronta la cessione in Premier League

Calciomercato Napoli - Il Bologna è pronto a cedere Svanberg dopo che ha rifiutato il rinnovo di contratto col club emiliano. Il giocatore è in scadenza nel 2023 ed è valutato massimo 7 milioni dai club interessati. Anche il Napoli si è interessato a lui negli ultimi mesi.

Mattias Svanberg ha deciso di non rinnovare il contratto col Bologna. Dopo gli ultimi tentativi da parte degli emiliani per provare a prolungare l'attuale accordo che scadrà nel 2023, l'agente del giocatore ha fatto sapere al club che lo svedese vuole un'altra squadra. Considerata la scadenza così vicina, Sartori non potrà chiedere grandi cifre, difficilmente il suo prezzo supererà i 7 milioni di euro, soprattutto se le offerte dovessero arrivare dall'Italia. La speranza è quella di trovare un acquirente in Premier, dove i club potrebbero anche spingersi un po' più in alto rispetto alla cifra sopracitata. A riportarlo è il Corriere dello Sport.