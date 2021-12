CorSport - Su Lucumì non c'è solo il Napoli, il colombiano del Genk è seguito da un'altra di Serie A

Ultime calcio - Telefoni bollenti nei pressi di via Aldo Rossi. La sede del Milan è il fulcro delle decisioni sul futuro difensore che dovrà sostituire Simon Kjaer nei prossimi mesi. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Jhon Lucumí, centrale di piede mancino del Genk, è uno dei profili che la dirigenza milanista osserva con interesse per la zona centrale della difesa. Il colombiano, già seguito dal Napoli, è stato più volte monitorato dagli scout del Milan in giro per l’Europa. Il contratto di Lucumì scade nel 2023 e la richiesta della squadra belga non è elevatissima"