CorSport su Lozano: il Napoli farà attenzione a non fare minusvalenza in caso di cessione, l'addio sarebbe doloroso

Ultime calcio Napoli - Il Chucky Lozano all’improvviso: muso lungo per un impiego striminzito dall’adios di Ancelotti, poi il cambio di rotta: gol a Verona e mercoledì con il Genoa, decisivo. Niente male, vero? Ne parla il Corriere dello Sport:

“Chissà se alla fine questa storia non si concluda con un brindisi. Ovvero: chissà se una cessione a un certo punto scontata, e magari dolorosa considerando l’investimento da 50 milioni, non si trasformi in una seconda opportunità. Il mercato è in evoluzione: è logico che il Napoli farà molta attenzione a non creare una minusvalenza e soprattutto valuterà attentamente, con l'allenatore, se esistono i margini di restituire splendore europeo alla stella della Nazionale messicana”