CorSport su James - Ancora a corto di condizione, il Bernabeu gli regala solo applausi per l'ottimo ritorno in campo

Calciomercato Napoli - Non basta l’ottimo ritorno in campo di James, accolto con un’ovazione, e nemmeno un piccolo capolavoro di Benzema per regalare i tre punti a un Real Madrid impreciso, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Della cui analisi vi proponiamo uno stralcio dedicato al trequartista colombiano, obiettivo del Napoli in sede di mercato:

“Zidane sorprende tutti con l’inserimento tra i titolari di James e Bale, due che fino un paio di settimane fa erano praticamente fuori squadra e che nel primo tempo contro il Valladolid, insieme a un ispirato Isco, guidano l’assalto delle Merengues. La ripresa sembra ricalcare inizialmente il copione del primo tempo: Zizou, nel frattempo, toglie James, ancora a corto di condizione, dopo 57’: il Bernabeu gli regala solo applausi, quelli che poi non meriterà Vinicius, subentrato al colombiano e mai incisivo”