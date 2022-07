CorSport su Dybala: il Napoli riflette seriamente! Se Koulibaly parte l'investimento top è su di lui

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, resiste il sogno argentino. Ovvero Paulo Dybala, certo: tutti negano, ma il Napoli riflette seriamente secondo il quotidiano:

"Paulo la Joya ambisce a un ingaggio super, questo è vero, ma il Napoli riflette, fa calcoli, pensieri. S'informa e sonda: nel caso in cui Koulibaly andasse via, beh, l'investimento potrebbe essere destinato a lui"

Dybala-Napoli, la frase di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della prima conferenza stampa di Luciano Spalletti dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Il DS azzurro ha commentato le ultime notizie di mercato, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al Teatro Comunale di Dimaro.

Calciomercato Napoli, le ultime news da Giuntoli

Queste le dichiarazioni in diretta video di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Ore 19.30 - Inizia la conferenza stampa.

19.41 - Giuntoli: "Con Dybala non abbiamo mai parlato, lo riteniamo fuori portata e non ci abbiamo mai pensato onestamente. Tratta con altri club".

19.57 - Giuntoli: "Non c'è un limite per cedere i nostri calciatori, per noi sono tutti incedibili. Limite temporale? Ascolteremo offerte se arrivano il prima possibile, decideremo il da farsi insieme a loro. E' un problema anche per chi compra, ma in questo momento vogliamo confermare chi abbiamo sotto contratto. Speriamo che anche loro vogliano rimanere".

20.09 - Giuntoli: "Noi tutti vogliamo e sognamo di fare qualcosa di straordinario. Come ha detto il mister ci sono altre squadre attrezzate. Noi abbiamo il sogno e faremo di tutto per fare il massimo e dobbiamo confrontarci con una realtà difficile. Il nostro obiettivo è la Champions League. Se uno non punta al massimo non raggiunge neanche l'obiettivo concreto. Sirigu? In mezzo a tanti altri può essere una occasione".

20.16 - Giuntoli: "Mercato? Siamo contenti dei calciatori che abbiamo".

