CorSport - Su Cavani spunta anche il forte pressing del Barcellona: è l'uomo giusto per sostituire Suarez

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, su Edinson Cavani si sarebbe inserito prepotentemente anche il Barcellona che deve sostituire Suarez. La valutazione del cartellino da parte del PSG è di trenta milioni ed il bomber di Salto ha fatto capire che non vuole restare più a Parigi dove in pratica è chiuso da Icardi. Se l'affare Cavani-Barcellona dovesse entrare nel vivo ed eventualmente chiudersi, per il matador ci sarebbe un ritorno a Napoli da avversario visto il doppio confronto Champions.