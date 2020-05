CorSport su Callejon: finirà senza rimpianti, ma resterà sino all'ultimo secondo della stagione! Escluso l'addio anticipato al 30 giugno

Ultime calcio - Stanno scorrendo i titoli di coda per l'avventura di José Callejon al Napoli? Sembra proprio di sì, secondo il Corriere dello Sport:

"Dura da sette anni però finirà, così senza rimpianti, certo con quel senso di disorientamento che s’avverte, quando tramonta una storia. Fatalmente s’è esaurita la magìa e ora che s’avvicina il suono della sirena, si passerà ai saluti. Il contratto va in scadenza il 30 giugno, è cambiato (quasi) tutto, tranne l’epilogo di questa fusione: il Napoli e Callejon resteranno aggrappati l’uno all’altro sino all’ultimo secondo di questa stagione, che sta per ricominciare e dunque si protrarrà sino al termine dell’avventura in Champions"