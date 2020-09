Calciomercato Napoli - Il mercato è racchiuso in certe logiche che talvolta sfuggono, ma che agli interpreti sono note come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Sokratis Papastathopoulos è consapevole che ci sarà da aspettare, che intanto gli conviene lavorare al fianco dell’Arsenal per liberarsi a costo zero e che poi, se per caso Koulibaly dovesse realmente, allora Napoli l’accoglierebbe con le braccia spalancate di Gattuso"