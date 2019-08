CorSport sicuro: Ancelotti tra James ed Icardi prenderebbe il primo!

Calciomercato Napoli - Per Icardi, meglio la Juventus o il Napoli? E per l’Inter, è meglio che Icardi vada alla Juve o al Napoli? E per la Juve, siamo proprio sicuri che un eventuale scambio Dybala-Icardi favorisca Sarri e non Conte? E per il Napoli, se la scelta è fra Icardi e James Rodriguez, meglio il bomber argentino o il fantasista colombiano? Se lo chiede l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in un lungo editoriale del quale vi proponiamo uno stralcio:

“Anche il Napoli potrebbe beneficiare non poco dell’eventuale arrivo di Icardi. La situazione generale è però diversa rispetto a quella dei bianconeri. Ancelotti vuole James Rodriguez e se fosse costretto a una scelta fra il colombiano e Maurito punterebbe sul primo. E avrebbe ragione. Il Napoli ha bisogno di alzare la qualità tecnica della squadra, la sua strada è quella e lo ha dimostrato anche nelle prime amichevoli. L’ideale, ovviamente, sarebbe James insieme a Maurito. Allora sì che Ancelotti gonfierebbe il petto, convincendosi che questo può essere finalmente l’anno buono. Fabian e Allan mediani, Callejon (o Mertens), James e Insigne alle spalle di Icardi, con Zielinski prima riserva. Una squadra del genere è destinata a segnare tanto”