CorSport - Si sblocca l'affare Boga-Napoli: c'è il placet di De Zerbi per Ounas, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Boga:

"Il Napoli è stato tra i primi club ad interessarsene, i contatti con la società neroverde risalgono allo scorso anno, ora l'affare può entrare nel vivo coi soldi di Allan e, soprattutto, l'ok del calciatore, che considera Napoli la piazza giusta per il salto di qualità. Attese novità a breve per il futuro di Koulibaly e Ghoulam, è già certo quello di Zielinski: il centrocampista ha ufficialmente rinnovato fino al 2024. Col Sassuolo la trattativa è così impostata: 25 milioni di base fissa più una contropartita per avvicinarsi ai 40 milioni inizialmente richiesti. Il nome individuato, col placet di De Zerbi, è quello di Ounas".