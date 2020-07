CorSport - Roma su Milik, un intermediario sta agendo per Under: il turco verrebbe valutato 35-40mln

Notizie Calcio Napoli - Un’idea concreta che sta trovando parecchi followers all’interno della Roma c’è: vendere Dzeko all’Inter e Under al Napoli per acquistare Arek Milik. Ne parla il Corriere dello Sport:

“La valutazione è 50 milioni, il problema è che l’Inter non ha ancora mosso passi concreti per Dzeko, e che Milik ha altre due offerte che considera più intriganti: la Juventus e il Tottenham. La Roma è in pista, sfruttando la stima di Gattuso per Under sta provando attraverso un intermediario di infilarlo nel discorso Milik. Verrebbe valutato 35-40 milioni, a cui andrebbe sottratto il 20 per cento da girare all’Istanbul Basaksehir”