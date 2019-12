Ultime notizie calcio Napoli - Nonostante le ultime presenze da titolare, il futuro di Alessandro Florenzi rimane nebuloso. Come riporta Il Corriere dello Sport, in caso di partenza del capitano giallorosso, il nome caldo per sostituirlo sarebbe quello di Timothy Castagne, che la Roma vorrebbe prendere in prestito con obbligo di riscatto. Castagne è stato spesso accostato anche al Napoli come possibile rinforzo per la fascia.