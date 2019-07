CorSport - Nuove voci su Mertens e la Roma, ma il Napoli per il momento non lo lascia andare

Mancini sì, Veretout forse, la pazza idea Strootman, contatti con Alderweireld ed anche una voce sull’attaccante del Napoli Dries Mertens. E’ stata un’altra giornata frenetica per il mercato della Roma, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ieri Petrachi ha incontrato Daniele Pradè. Il tentativo di acquistare Jordan Veretout, è concreto ma per il momento si scontra con due muretti: 1) la Fiorentina vuole 25 milioni cash e non accetta la contropartita Karsdorp; 2) manca l’accordo con il giocatore.

De Laurentiis, dopo la conclusione positiva dello scambio Manolas-Diawara, potrebbe non immischiarsi nella questione. Ma è Veretout ad essere tentato dalla Champions League e da Ancelotti.

Schick piace al Borussia Dortmund ma l’offerta arrivata a Trigoria, 20 milioni, non può essere neppure considerata. A Fonseca non dispiace, perciò dalla prossima settimana proverà a meritarsi un posto in squadra. Nuove voci su Mertens: ma il Napoli per il momento non lo lascia andare”