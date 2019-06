CorSport - Napoli, affondo per Lozano! De Laurentiis scende in campo personalmente, ha dato mandato a Raiola per convincere il PSV

Calciomercato Napoli Lozano - L'affare Hirving Lozano è assai complesso per costi e competizione con altri club. L0attaccante del PSV è un pallino sia di Cristiano Giuntoli che di Carlo Ancelotti. Diesse e allenatore ne hanno parlato benissimo con il presidente Aurelio De Laurentiis che dopo i racconti sembra essersi convinto a sferrare l'assalto con il PSV. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero uno del club partenopeo starebbe intavolando una trattativa a tre coinvolgendo anche Mino Raiola, agente di Lozano (e di Lorenzo Insigne).

Raiola in Olanda è di casa e avrebbe avuto mandato da Ancelotti di far pressione sul PSV e convincere gli olandesi a cedere il calciatore che ha espresso anche la volontà di giocarsi la Champions con un grande club.

Napoli su Lozano: costi e dettagli

La valutazione che il PSV fa del giocatore è di 40 milioni di euro, ma se si considera anche l'ingaggio da garantire a Lozano, De Laurentiis dovrebbe sborsare oltre 50 milioni. Un quarto del fatturato del Napoli. E allora si stanno facendo tutte le valutazioni del caso, si sta studiando una strategia per far schiodare il PSV dalla sua richiesta e capire come intavolare una trattativa che possa far ridurre quella cifra e rendere l'operazione più fattibile.