CorSport - Milik va sostituito degnamente, nel Napoli sussiste la volontà di non farsi spiazzare in caso di fumata nera con Osimhen

Calciomercato Napoli - Non esiste ancora svolta definitiva per quanto riguarda l’operazione-Osimhen, e allora il Napoli si sta già muovendo da tempo su piani alternativi. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Nel senso che esisterebbe - se la trattativa (tortuosa) con la punta del Lilla dovesse tramontare - un piano-B, ma probabilmente anche “C” e “D”. Poiché sussiste la volontà di non farsi spiazzare in caso di fumata nera: d’altro canto c’è un Milik (costato 33 milioni) dato per partente che andrebbe degnamente sostituito, con l’intenzione di mantenersi su di uno standard ben preciso. Ci sono dunque nomi che potrebbero continuare ad intrigare e che non sono mai spariti dal mirino"