CorSport - Manchester City-Koulibaly, la proposta rimane la stessa: le cifre del possibile affare

Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano del Lille, ha ormai disegnato il proprio futuro, dopo una decina di giorni in cui si è ritrovato tirato per la maglietta un po’ di qua e un po’ di là: da Napoli a Londra, sponda Arsenal. Ne parla il Corriere dello Sport:

“La diplomazia si è rimessa in moto, per capire se fosse realmente tutto ormai irrimediabilmente definito. Il Napoli è stato chiaro, venti giorni fa, quando ha concluso l’acquisto di Osimhen: per concedersi anche Gabriel, avrebbe dovuto prima cedere Koulibaly. Ma il City, che si è presentato a Capri, a casa De Laurentiis, attraverso Fali Ramadani, il manager del senegalese, non ha ritoccato la propria proposta (settanta milioni compreso bonus)”