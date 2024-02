CorSport - La Roma ha contattato l'entourage di Meret! Ecco come il Napoli può rinnovare in automatico il contratto in scadenza

Calciomercato Napoli - Alex Meret può lasciare il Napoli per andare alla Roma? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il grande dubbio è in porta: Rui Patricio continua a essere poco sicuro e a incassare gol evitabili.

"De Rossi sta meditando di lasciarlo fuori contro il Feyenoord, Svilar è sempre stato titolare in Europa League e potrebbe essere confermato. Rui Patricio andrà via per fine contratto e verrà sostituito da un altro portiere. A questo proposito vanno registrati i contatti con l’entourage di Alex Meret, numero 1 del Napoli.

La Roma si è informata sulla sua posizione contrattuale, che prevede la scadenza a giugno con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70%delle presenze. A oggi Meret, che guadagna 1,8 milioni netti, ha giocato 22 partite su 32, quindi è al 68%"