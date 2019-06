CorSport - Insigne, l'ipotesi addio resta concreta: potrebbero arrivare nuove offerte

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne ha chiuso la sua stagione con due splendide partite in Nazionale, ma ha ancora un futuro incerto per ciò che concerne il Napoli. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante di Frattamaggiore potrebbe ricevere nuove offerte in questa sessione di mercato. Di base il Napoli non accetterà offerte al di sotto degli ottanta milioni di euro. Anche se lui vorrebbe restare in azzurro e quella dell'addio resta solo un'ipotesi, non una possibilità.