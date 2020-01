CorSport - Il Napoli può mettere Younes fuori lista! Il tedesco ha irritato Giuntoli dopo aver rifiutato qualsiasi destinazione

Calciomercato Napoli - Le strategie del Napoli dovrebbero cambiare da qui a fine stagione, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo delle liste dei calciatori utilizzabili in Serie A. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del Corriere dello Sport di oggi.

"Ghoulam ha rischiato seriamente il taglio dalla lista dei venticinque, si ritrova ancora al proprio posto, con la speranza di poter riprendere in fretta, di riprovare sensazioni smarrite. Il Napoli ha tre esterni - Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui - deve sfruttarli in questo tour de force che si profila all’orizzonte. A quel punto, ecco la deviazione: fuori potrebbe andarci Younes, che ha irritato Giuntoli con una serie di no - alla Sampdoria e al Torino - e che resterà con un ruolo assai marginale in questo semestre: davanti c’è folla, anche sulle corsie (Callejon e Politano a destra; Insigne e Lozano a sinistra; volendo Mertens che l’ha fatto ed Elmas ch’è stato provato, ma anche Zielinski): il tedesco rimarrà probabilmente a guardare"