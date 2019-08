CorSport - Il Napoli ha chiesto ad James di temporeggiare per lavorare ai fianchi il Real: non cambia la posizione di ADL

Calciomercato Napoli - La telenovela James Rodriguez prosegue, nella giornata di ieri il trequartista colombiano è stato lasciato a Valdebebas ad allenarsi in solitudine, mentre il Real Madrid aveva l’disputava l’amichevole contro la Roma all’Olimpico. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto al colombiano di attendere ancora mentre il club azzurro lavora ai fianchi del Real Madrid. La proposta contrattuale è sempre la stessa: prestito oneroso con diritto di riscatto. De Laurentiis non vuole acquistare a titolo definitivo un giocatore di 28 anni che non ha trovato continuità nelle ultime due stagioni.