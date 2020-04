CorSport - Il Napoli è forte su Jovic, ma il Real vuole includere Fabian nell'operazione: la strategia di ADL

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Napoli interessato a Jovic: "Ci sono il calcio e l’ipotesi Napoli: il club azzurro, alle prese con i nodi legati a Mertens e Milik, ha infatti palesato un interesse concreto nei confronti di Luka. Il suo manager, dicevamo, è mister Ramadani, tra l’altro agente di Maksimovic e soprattutto Koulibaly, pezzo pregiatissimo del mercato europeo: insomma, gli intrecci non mancano. E anzi, a dirla tutta il Real è molto, molto interessato a Fabian Ruiz: vorrebbe tingerlo di blanco, è una storia arcinota in Spagna e anche da queste parti, e ciò significa che De Laurentiis e Florentino potrebbero anche affrontare più discorsi. Chissà, si vedrà. E' soltanto un’idea, uno scenario plausibile ma non consequenziale: il Napoli è assolutamente intenzionato a prolungare il rapporto con Fabian e a prescindere anche a mettere le mani su Jovic"