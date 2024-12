CorSport - Il ds Manna ha sondato l'Arsenal per il prestito di un difensore, ne segue un altro nell'est Europa

Calciomercato SSC Napoli - Per soddisfare l’esigenza di un nuovo centrale, scrive il Corriere dello Sport, il nome di Diego Coppola del Verona non è l’unico in lista per il Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha molteplici canali aperti:

“Ha provato a sondare con l’Arsenal la disponibilità del prestito di Jakub Kiwior, polacco ex Spezia di 24 anni, ed è attento su Martin Vitik, ceco dello Sparta Praga che a gennaio compirà 22 anni. Un po’ di tempo fa ha incontrato l’agente di Danilo, capitano della Juve blindato da Giuntoli”