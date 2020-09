Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Stessa scadenza e medesime problematiche contrattuali per Hysaj e Maksimovic: giocatori molto affidabili e di esperienza che però in questo momento Rino non può ancora considerare certezze per il futuro. Proprio come Ghoulam: in ritiro ha lavorato bene, è apparso in crescita, ma si studia la risoluzione e va archiviato tra i sospesi".