CorSport - Faccia a faccia in giornata tra Mertens e Giuntoli! I dettagli dell'incontro per il rinnovo

Ultime mercato Napoli - Dopo l’incontro del 1° marzo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha riaperto il tavolo delle trattative con i manager dell'attaccante belga Dries Mertens. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Oggi, intanto, arriva la cavalleria. Anzi, è arrivata ieri: il ds Giuntoli, che dopo oltre due mesi di obbligata lontananza è rientrato in città e ha subito fissato l’incontro con Mertens: oggi, nei pressi dell’allenamento. Il Napoli e Napoli si muovono, di prepotenza. Ieri è rientrato in città il ds, altro personaggio destinato a una parte decisiva in questa vicenda: a lui toccherà intensificare i ritmi della trattativa con Dries faccia a faccia, sin da oggi"