CorSport - Dzeko-Juventus in stand-by a causa di Milik, l'intesa tra Roma e Napoli non c’è ancora

Calciomercato - Sale Suarez, Dzeko in stand by. Il borsino del nuovo attaccante della Juventus registra qualche variazione nelle quotazioni, come racconta il Corriere dello Sport:

“L’intesa tra Roma e Napoli per il sostituto non c’è ancora. Che, nei programmi del club giallorosso, dovrebbe essere Milik ma le parti faticano a trovare un punto d’incontro per definire l'operazione che non coinvolge soltanto il polacco. L’affare però è in stand by perchè legato all’intesa tra Roma e Napoli su Milik. Non combaciano, al momento, le valutazioni fatte dai due club su conguagli e giocatori da inserire nell’operazione. La Juve attende: Suarez o Dzeko?”